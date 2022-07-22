Минобороны: ВС России за 15 дней уничтожили четыре пусковые установки РСЗО HIMARS

Вооруженные силы России (ВС РФ) с 5 по 20 июля в ходе специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса уничтожили четыре американские пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 22 июля в ходе ежедневного брифинга доложил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Из них две пусковые установки ликвидированы в районе населенного пункта Малотарановка, еще один HIMARS и транспортно-заряжающая машина в районе Красноармейска и четвертая пусковая установка — на восточной окраине Константиновки Донецкой Народной Республики», — заявил представитель оборонного ведомства.

При этом российскими силами было ликвидировано до 30 человек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады на востоке города Николаев.

Накануне, 21 июля, корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из РСЗО HIMARS по Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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