Известный саратовский путешественник и шахматист погиб при наезде грузовика

В Лысогорском районе Саратовской области при наезде грузовика погиб 63-летний мужчина. Им оказался известный саратовский путешественник и шахматист Владимир Пономарев, сообщает региональная федерация шахмат.

По данным ГИБДД, авария произошла 21 июля на 651-м км федеральной трассы Р-21 «Каспий» М-4 «Дон». 49-летний водитель «Газель Next» допустил наезд на велосипедиста, который двигался по краю проезжей части.

Мужчина получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Владимир Пономарев являлся исполнительным директором областной федерации шахмат и профессиональным путешественником. Путешествовал исключительно пешком или на велосипеде. Пешком он прошел почти всю Европу, также ходил в Китай, Вьетнам, Лаос и Малайзию. Последние его походы были этим летом по области — в Маркс и Красноармейск.