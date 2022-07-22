Еще две улицы комплексно отремонтируют в центре Омска

В центре Омска планируют комплексно отремонтировать улицы Некрасова и Голика. Большую часть средств на эти цели выделят из регионального бюджета, сообщил мэр города Сергей Шелест в своем Telegram-канале.

По региональной программе «Развитие транспортной системы в Омской области» город получит 33,2 млн рублей. Еще 4,1 млн рублей должен выделить сам муниципалитет.

После поступления средств управление дорожного хозяйства и благоустройства объявит о поиске подрядной организации, уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН».

По словам главы города, сейчас в Омске идет ремонт 11 дорог. Контроль за работами осуществляется ежедневно.