В Японии зафиксировали новый суточный рекорд по числу случаев COVID-19

В Японии три дня подряд зафиксирован рекордный прирост новых случаев заражения COVID-19. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает NHK.

22 июля были подтверждены 195 тыс. новых заражений. Накануне было зарегистрировано 186 тыс. положительных случаев. 20 июля новых заболевших было более 150 тыс.

Резкий рост заболеваемости связан с быстрым распространением нового штамма омикрон ВА.5.

Всего с начала пандемии COVID-19 был зафиксирован в Японии у почти 11 млн человек. Погибло от новой коронавирусной инфекции почти 32 тыс. человек.