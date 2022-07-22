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Американец одновременно заболел COVID-19 и оспой обезьян

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Житель американского штата Калифорния одновременно заразился коронавирусом и оспой обезьян. Об этом 21 июля сообщил телеканал NBC.

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Митчо Томпсон из города Себастопол рассказал журналистам, что в конце июня получил положительный результат теста на коронавирус. Вскоре он также заметил красные пятна на спине, ногах, руках и шее.

Он обратился к доктору с вопросом, может ли одно одновременно болеть COVID-19 и оспой обезьян, и получил утвердительный ответ. Состояние мужчины было тяжелым, он даже не мог встать с постели и сделать глоток воды, настолько был обессилен.

Профессор медицины и специалист по инфекционным заболеваниям в Стэнфордском университете, доктор Дин Уинслоу подтвердил телеканалу, что человек действительно может одновременно заболеть оспой обезьян и COVID-19.

«Это просто невероятное невезение. Это очень разные вирусы», — подчеркнул специалист.

Ранее в пятницу опрошенные «Известиями» эпидемиологи и инфекционисты поделились мнением, что распространение оспы обезьян не дойдет до масштаба пандемии. Заболевание, пусть и впервые так активно распространяется за пределами Африки, имеет низкую заразность и невысокий уровень летальности, отметили эксперты.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).

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