Стоимость транспортной карты «Алга» выросла в Башкирии почти в два раза

В Башкирии почти в два раза выросла залоговая стоимость транспортной карты «Алга». Соответствующая информация следует из приказа Башкирского регистра социальных карт.

Согласно документу, теперь транспортную карту можно приобрести за 90 рублей вместо прежних 50. Подключение виртуальной «Алги» также обойдется пассажиру в 90 рублей.

Как уточняет «МедиаКорСеть», обновленный тариф начал действовать с 13 июля. Стоимость пластикового брелока, являющегося аналогом карты, составляет 190 рублей.

Между тем пользователи соцсетей пишут о сложностях с приобретением «Алги». По словам жителей Башкирии, карта исчезла из продажи в почтовых отделениях, киосках «Уфа-печати», а также отделений Сбербанка.