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В ГД оценили последствия прекращения перевозок портом Роттердама в РФ и из нее

Депутат Нифантьев рассказал, как повлияет на РФ решение порта Роттердама прекратить контейнерные перевозки
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Фото: ТАСС/dpa/Sina Schuldt
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Решение порта Роттердама прекратить контейнерные перевозки в Россию и из нее скажется на стоимости логистики, однако это будет некритично. Об этом в пятницу, 22 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

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«Роттердам — крупный логистический хаб. Конечно, его можно заменить, Россия обладает достаточным числом морских портов, но сложности будут. В этот порт приходили сборные грузы, рассортировывались и уезжали автотранспортом по странам Европы, в том числе и в Россию. Либо же отправлялись иными видами транспорта», — указал он.

По словам парламентария, закрытие порта Роттердама для России скажется на стоимости логистики, причем на каких-то товарах больше, а на каких-то меньше. Депутат добавил, что здесь большую роль играет время. Отлаженные маршруты через Роттердам были понятны и предсказуемы по временному показателю.

«Изменение логистической цепочки приведет к увеличению сроков доставки грузов, и уже это повлечет за собой дополнительные расходы. Но надо отметить, что во всех случаях это не будет критически заметно. Тем не менее да, это, безусловно, повлияет на стоимость для конечного потребителя. Собственно, ради этого, ради того, чтобы сделать нашу жизнь хуже, они и вводят эти санкции», — заключил Нифантьев.

О том, что порт Роттердама в Нидерландах прекратил перевозки в Россию и из нее, стало известно ранее в этот день.

В мае сообщалось, что датская транспортная компания Maersk потеряла более $700 млн после ухода из России. Тогда же руководство Maersk объявило, что 2 мая совершена последняя операция с грузом в российском порту. При этом на территории РФ остается порядка 20 тыс. контейнеров.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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