В МЧС назвали предварительную причину пожара в ТЦ в Барнауле

Предварительной причиной пожара в торговом центре «Бум» в Барнауле стал поджог. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

«Предварительная причина пожара — поджог вещей в магазине», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день пресс-служба ГУ МЧС сообщила, что из горящего торгового центра «Бум» в Барнауле эвакуировали 720 человек, среди них было 100 детей.

Отмечалось, что на момент прибытия первых подразделений было слабое задымление на втором этаже. Очаг был обнаружен и локализован на площади порядка 5 кв. м.

В результате возгорания никто не пострадал.