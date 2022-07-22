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Спикер парламента ДНР указал на нормальное отношение граждан к власти

Спикер парламента ДНР Бидевка заявил об улучшении ситуации на освобожденных территориях ДНР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Население освобожденных от украинских бандформирований население Донецкой Народной Республики (ДНР) нормально относится к своим властям. Такое заявление в пятницу, 22 июля, сделал журналистам спикер парламента республики Владимир Бидевка.

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«Я считаю, нормальное отношение. Мы один народ, мы говорим на одном языке, на русском. Та пропаганда, которая была на Украине восемь лет, в том числе и на наших территориях, да, дел наделала, но, считаю, что окончательного своего результата она не добилась. Донецкая Народная Республика остается единой в своих конституционных границах», — рассказал политик.

20 июля член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов указал на то, что прогресс в освобождении территорий наступит тогда, когда российские войска установят контроль над всем Донбассом.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков 11 июля сообщил, что воссоединение освобожденных регионов юга Украины и России предрешено. По словам Крючкова, освобожденные регионы используют опыт республики от 2014 года и войдут в состав России как полноправные субъекты.

14 июня замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область фактически уже является регионом Российской Федерации. По мнению Стремоусова, жителям Херсонской области нужно перестраиваться, получать паспорта граждан РФ «и помнить, что там нам будет действительно по-домашнему приятно и хорошо».

Москва продолжает начатую 24 февраля военную операцию по защите ЛДНР. В Кремле пояснили, что в задачи российских ВС входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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