Прокуроры начали проверку после массового отключения света в Благовещенске

В Благовещенске прокуратура проводит проверку по факту массового отключения электроэнергии. Технологические сбои повлекли нарушение прав граждан на обеспечение коммунальными услугами.

ИА PriamurMedia со ссылкой на прокуратуру Амурской области сообщает, что в период с 4 по 6 июля в Благовещенске услуги электроснабжения не предоставлялись более чем 4 тыс. потребителей. Без света остались социальные объекты, были обесточены светофоры.

Установлено, что причиной сбоев стала длительная эксплуатация кабельных линий, а также несвоевременные работы по ремонту и содержанию. Административное дело уже возбудили в отношении ООО «АКС». Главному управляющему директору внесли представление с требованием устранить нарушения.

Также прокуратура проводит проверку после отключения электричества на подстанции «Амур», которое произошло накануне, 21 июля. Коммунальная услуга не предоставлялась порядка 15 тыс. потребителей и семи объектам социального значения.