ЦБ понизил ключевую ставку до 8% годовых

Банк России в пятницу, 22 июля, понизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта до 8% годовых. Как указано в пресс-релизе регулятора, это связано с тем, что темпы прироста потребительских цен остаются низкими, что не вызывает опасений годовой инфляции и способствует ее замедлению.

«Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность», — отмечает регулятор.

Среднее значение ключевой ставки, согласно прогнозу ЦБ на 2024 год, сохранится на уровне 6–7%. При этом Центробанк не исключил, что в случае дополнительного расширения бюджетного дефицита могут потребоваться меры по более жесткой денежно-кредитной политике для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания на уровне около 4% в дальнейшем.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина также отметила в пятницу, что банковской системе России не потребуется системная докапитализация. По ее словам, российские банки прошли кризисный период лучше, чем ожидали в ЦБ. В связи с этим основательная поддержка банковской отрасли не нужна

Как заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков, решение Банка России снизить ключевую ставку до 8% годовых является логичным шагом, необходимым для возвращения банков к нормальной кредитной активности.

В свою очередь доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко полагает, что ЦБ снизил ключевую ставку, чтобы оживить потребительскую активность и производственный сектор, а также переломить сберегательную модель поведения.

Управляющий партнер ГК ARAVANA Сергей Усков отметил в комментарии «Известиям», что в результате снижения Банком России ключевой ставки сразу на 1,5 п.п., до 8% годовых, кредитные продукты станут более доступны, что является хорошим сигналом для экономики.