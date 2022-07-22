Реклама
Прямой эфир
Экономика
Набиуллина связала потолок цены на нефть из РФ и рост мировых цен
Мир
Минобороны отчиталось об уничтожении четырех установок HIMARS
Экономика
ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 8% годовых
Мир
На Китай обрушилась крупнейшая за 20 лет песчаная буря
Мир
ВСУ попытались сорвать уборочную кампанию обстрелами села Хорошее в ЛНР
Мир
Правительство Германии выкупит 30% акций оказавшейся на грани краха Uniper
Общество
Минздрав продлит нацпроцедуру регистрации медизделий до конца 2023 года
Мир
Киев запросил у Европола доказательства продажи оружия на черном рынке
Экономика
Набиуллина исключила необходимость системной капитализации банковской системы
Мир
Шойгу провел встречу с министром обороны Турции Акаром
Экономика
ЦБ в сентябре продлит ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физлицам

Президент Хорватии признал недружественные отношения с Россией

0
Фото: Global Look Press/dpa/Bernd von Jutrczenka
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Хорватии Зоран Миланович 22 июля заявил, что на данный момент государство находится в недружественных отношениях с РФ. Хорватский лидер также заявил журналистам на праздновании дня муниципалитета Промине о том, что обеспокоен развитием ситуации.

Балканское пике: Хорватия вдрызг разругалась с Сербией
Загреб не пустил Вучича к мемориалу Ясеновац, Белград ужесточил режим для дипломатов

«Мы, действительно, находимся в недружественных отношениях с Россией», — отметил президент Хорватии.

Миланович также добавил, что Хорватия участвует в этой конфронтации с РФ не так сильно, как некоторые другие страны.

«Это очень опасная ситуация, которая угрожает развиться в нечто непредвиденное, надеюсь, что не разовьется», — подчеркнул он.

Ранее в этот день правительство РФ расширило перечень недружественных иностранных государств. В обновленный список вошли Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, попадание в список влечет для данных стран понижение уровня контактов, а также ограничения на набор персонала для консульских и дипломатических учреждений.

Список недружественных стран был утвержден еще в мае. В него вошли Чехия и США. Между Россией и странами Запада в середине апреля началось «дипломатическое» обострение, когда Соединенные Штаты вместе с введением очередных санкций выслали 10 российских дипломатов. Москва ответила на это зеркально. Чехия также резко сократила численность российского посольства.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022