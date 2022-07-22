Президент Хорватии признал недружественные отношения с Россией

Президент Хорватии Зоран Миланович 22 июля заявил, что на данный момент государство находится в недружественных отношениях с РФ. Хорватский лидер также заявил журналистам на праздновании дня муниципалитета Промине о том, что обеспокоен развитием ситуации.

«Мы, действительно, находимся в недружественных отношениях с Россией», — отметил президент Хорватии.

Миланович также добавил, что Хорватия участвует в этой конфронтации с РФ не так сильно, как некоторые другие страны.

«Это очень опасная ситуация, которая угрожает развиться в нечто непредвиденное, надеюсь, что не разовьется», — подчеркнул он.

Ранее в этот день правительство РФ расширило перечень недружественных иностранных государств. В обновленный список вошли Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, попадание в список влечет для данных стран понижение уровня контактов, а также ограничения на набор персонала для консульских и дипломатических учреждений.

Список недружественных стран был утвержден еще в мае. В него вошли Чехия и США. Между Россией и странами Запада в середине апреля началось «дипломатическое» обострение, когда Соединенные Штаты вместе с введением очередных санкций выслали 10 российских дипломатов. Москва ответила на это зеркально. Чехия также резко сократила численность российского посольства.