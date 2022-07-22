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12-летний ребенок утонул в Мурманской области во время сплава на байдарке

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Фото: Управление СК РФ по Мурманской области
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12-летний ребенок утонул в реке Нива в Мурманской области во время сплава на байдарке. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает СУ СК по области.

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Сообщение о гибели подростка поступило в вечернее время 21 июля. Отмечается, что мальчик из Санкт-Петербурга утонул, сплавляясь на байдарке в Кандалакшском районе в районе ГЭС № 1 каскада Нивских ГЭС.

«В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на восстановление картины произошедшего. С целью определения причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются очевидцы произошедшего», — говорится в сообщении.

17 июля шестилетний мальчик утонул в реке Цна в районе пляжа «Парус» в Тамбове. Ребенок играл в воде в специально отведенной для купания детей зоне. Он нырнул в воду и пропал из поля зрения отца. Спустя некоторое время мальчика достали из воды, он был без сознания. Прибывшие на место врачи не смогли спасти жизнь ребенка.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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