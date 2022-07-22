ЦБ в сентябре продлит ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физлицам

Банк России продлит ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физическим лицам. Об этом в пятницу, 22 июля, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«К сожалению, у нас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты изменится к лучшему в ближайшем будущем», — заявила она на пресс-конференции.

По ее словам, это связано с отказом недружественных стран вывозить в Россию наличную валюту. При этом Набиуллина напомнила, что снимать с валютных счетов сумму, эквивалентную до $10 тыс., можно.

«Наши банки должны иметь возможность реализовывать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета получить сумму в рамках разрешенного лимита на сумму $10 тыс. Поэтому в сентябре мы вынуждены будем продлить те ограничения, которые ввели в начале марта», — сказала глава ЦБ РФ.

Также Набиуллина заявила, что даже при худшем сценарии в России не будет запрещено хождение доллара. Она указала на то, что в настоящий момент у населения России есть $85 млрд и эти средства банки будут продавать и покупать.

Ранее в этот день Банк России понизил ключевую ставку до 8% годовых. Таким образом, она была снижена сразу на 1,5 процентного пункта (п.п.), достигнув уровня середины 2017 года.

18 апреля Центробанк ослабил ограничения на выдачу валюты и вернул возможность для финансовых организаций продавать ее гражданам. До 9 сентября 2022 года банки могут продавать наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля 2022 года.