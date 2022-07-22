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Более 1,5 тыс. рейдов по пляжам провели в Омске с начала лета

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В Омске с начала лета провели 1510 рейдов по местам отдыха у воды. Об этом стало известно в ходе круглого стола «Безопасность детей в летний период», который прошел в омском штабе общественной поддержки.

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Каждый пятый погибший — ребенок, почти все случаи — на диких пляжах

С 1 июня департамент общественной безопасности совместно с сотрудниками полиции выполнили 1510 проверок водных объектов, со 171 несовершеннолетним проведены профилактические беседы. При этом 42 ребенка были доставлены в органы внутренних дел, поскольку находились у воды без присмотра. Затем их передали родителям.

По словам директора департамента Евгения Скрипкарева, 160 родителям и 78 несовершеннолетним объявлено официальное предостережение «о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения». В отношении 21 родителя составлены протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП, пишет ИА «Город55».

«Несмотря на то что устанавливаются запрещающие знаки, трагедий, к сожалению, избежать не удается. В этом году на водоемах погибли пять детей», — рассказала начальник управления гражданской защиты департамента безопасности населения и территорий министерства региональной безопасности Омской области Ольга Харитонова.

20 июля сообщалось, что в Омске с начала лета утонули 12 человек. Все они купались на необорудованных для этого водоемах.

На сегодняшний день в черте города насчитывается 89 неблагоустроенных мест для купания. Около каждого из них установлены знаки, запрещающие заходить в воду.

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