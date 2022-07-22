Реклама
Прямой эфир
Мир
Генсек ООН и Шойгу подписали меморандум о поставках российского зерна
Мир
Минобороны отчиталось об уничтожении четырех установок HIMARS
Экономика
ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 8% годовых
Мир
На Китай обрушилась крупнейшая за 20 лет песчаная буря
Мир
ВСУ попытались сорвать уборочную кампанию обстрелами села Хорошее в ЛНР
Мир
Срок действия соглашения по вывозу зерна составит 120 дней
Мир
На Украине пропали $90 млн гуманитарной помощи в криптовалюте
Мир
Киев запросил у Европола доказательства продажи оружия на черном рынке
Экономика
Набиуллина исключила необходимость системной капитализации банковской системы
Мир
СБУ арестовала активы Медведчука и его жены на миллион долларов
Общество
В Москве заочно арестован украинский журналист Гордон

Финляндия готовится перейти к веерным отключениям электроэнергии

0
Фото: Global Look Press/Malte Ossowski/SVEN SIMON
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финляндия рассматривает возможность перехода к веерным отключениям электроэнергии из-за дефицита энергоресурсов. Об этом сообщил директор по эксплуатации энергосистем финской электросетевой компании Fingrid Туомас Рауха, его слова приводит Helsingin Sanomat.

Уплыли из сетей: сколько Балтия отдаст за отказ от электричества из РФ
Речь идет о сотнях миллионов евро ежегодно, не считая капитальных расходов

По его словам, отключения будут длиться максимум пару часов в день и будут носить веерный характер, затрагивая местные электросети в разных частях Финляндии в зависимости от спроса и предложения.

20 июля директор ассоциации швейцарских электроэнергетических компаний (VSE) Михаэль Франк также сообщил, что в Швейцарии на фоне нехватки газа могут прибегнуть к веерному отключению электроэнергии.

По его словам, власти Швейцарии планируют ввести более строгие меры по энергосбережению. В следующем месяце правительство планирует начать кампанию по информированию общественности о необходимости добровольно приминать меры по экономии электроэнергии.

В качестве крайней меры, по словам Франка, в стране «отдельные регионы будут поочередно отключаться от сети на периоды по четыре часа».

Ранее, 6 марта сообщалось, что новые санкции, введенные Западом против России, в целом негативно отразятся на работе экспортных компаний Финляндии. Согласно результатам опроса Центральной торговой палаты страны, подобного мнения придерживаются 80% финских фирм из 120 опрошенных.

29 мая «Газета.Ru» писала, что антироссийские санкции могут отразиться на счетах за электроэнергию финнов следующей зимой. Хельсинки отказались платить за поставки российской электроэнергии, при этом в прошлом году доля отечественного топлива на рынке Финляндии составила лишь 11%.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

В ответ на проводимую Москвой операцию по защите Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля, страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. В Минобороны подчеркнули, что удары наносятся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022