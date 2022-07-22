Финляндия готовится перейти к веерным отключениям электроэнергии

Финляндия рассматривает возможность перехода к веерным отключениям электроэнергии из-за дефицита энергоресурсов. Об этом сообщил директор по эксплуатации энергосистем финской электросетевой компании Fingrid Туомас Рауха, его слова приводит Helsingin Sanomat.

По его словам, отключения будут длиться максимум пару часов в день и будут носить веерный характер, затрагивая местные электросети в разных частях Финляндии в зависимости от спроса и предложения.

20 июля директор ассоциации швейцарских электроэнергетических компаний (VSE) Михаэль Франк также сообщил, что в Швейцарии на фоне нехватки газа могут прибегнуть к веерному отключению электроэнергии.

По его словам, власти Швейцарии планируют ввести более строгие меры по энергосбережению. В следующем месяце правительство планирует начать кампанию по информированию общественности о необходимости добровольно приминать меры по экономии электроэнергии.

В качестве крайней меры, по словам Франка, в стране «отдельные регионы будут поочередно отключаться от сети на периоды по четыре часа».

Ранее, 6 марта сообщалось, что новые санкции, введенные Западом против России, в целом негативно отразятся на работе экспортных компаний Финляндии. Согласно результатам опроса Центральной торговой палаты страны, подобного мнения придерживаются 80% финских фирм из 120 опрошенных.

29 мая «Газета.Ru» писала, что антироссийские санкции могут отразиться на счетах за электроэнергию финнов следующей зимой. Хельсинки отказались платить за поставки российской электроэнергии, при этом в прошлом году доля отечественного топлива на рынке Финляндии составила лишь 11%.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

В ответ на проводимую Москвой операцию по защите Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля, страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. В Минобороны подчеркнули, что удары наносятся только по военной инфраструктуре.

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