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Порядка 20 лестниц отремонтируют во Владивостоке

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Во Владивостоке продолжается ремонт старых и пришедших в негодность лестниц. Подрядные организации выполняют работы по заказу городской администрации.

Новые марши и ограждения появятся по 16 адресам. Сейчас работы ведутся на улице Нерчинской. В районе двух домов расположены две протяженные лестницы, которым необходим капитальный ремонт. На одном объекте работы завершены, на второй ведутся с опережением графика, пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на управление туризма и городской среды.

В ведомстве рассказали, что перечень ремонта формируется на основе обращений граждан и мониторинга. В первую очередь в порядок приводятся лестничные марши с интенсивным движением пешеходов, а также ведущие к социально значимым объектам.

В ближайшее время ремонт начнется на лестницах на улицах Черняховского, Связи, Терешковой, Чапаева, Некрасовской, Жигура, Уткинской, Тигровой, Стрельникова, Толстого, Суханова, проспекте 100-летия Владивостока и Океанском проспекте. Также предстоит отремонтировать три лестницы в районе остановки «Фабрика «Заря», уточняет Vostokmedia.

Во Владивостоке уже отремонтировали лестницу на улице Толстого, ведущей к школе, а также лестничные марши в районе улицы Верхнепортовой, Партизанского проспекта и Океанского проспекта.

Ранее сообщалось о начале ремонта Казанского автомобильного моста во Владивостоке. Конструкция считается самой старой переправой над железной дорогой в городе. Мост был построен в 1928 году из восьми монолитных железобетонных балок.

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