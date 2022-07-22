ФСБ задержала в Крыму петербуржца, планировавшего совершать диверсии против ВС России

Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) 22 июля задержали в Крыму жителя Санкт-Петербурга, планировавшего совершить диверсию в отношении военных Вооруженных сил РФ путем вступления в ряды украинских формирований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На территории Республики Крым задержан 35-летний житель города Санкт-Петербурга, который намеревался незаконно пересечь госграницу РФ для вступления в незаконное вооруженное формирование на территории Украины», — говорится в пресс-релизе.

Для осуществления перехода на сторону противника и дальнейшего участия в диверсионной деятельности гражданин РФ уволился с работы и приобрел соответствующую камуфлированную экипировку, а также прошел ускоренный курс подготовки.

Мужчина поддерживал связь с киевскими боевиками.

Позже появились кадры задержания 35-летнего гражданина Санкт-Петербурга сотрудниками силовых структур.

20 апреля на территории одного из аэропортов Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали сторонника украинских националистов. Известно, что в период с 2015 по 2019 год он часто выезжал на Украину, чтобы оказать финансовую поддержку экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».