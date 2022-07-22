Стройку в Волгограде приостановили из-за найденного артснаряда времен ВОВ

В Ворошиловской районе Волгограда временно приостановили стройку на улице Кузнецкой. Причиной стал найденный артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ).

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на экстренные службы, в четверг, 21 июля, рабочие обнаружили боеприпас на стройплощадке около девятиэтажного дома по улице Кузнецкая, 26.

Строительные работы были приостановлены до обезвреживания взрывоопасной находки.

Агентство уточняет, что на улице Кузнецкой между домами № 26 и 30 ведется строительство школы на 1 тыс. мест.

В начале июня саперы в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времен ВОВ. Обнаружили боеприпас в частном секторе в считанных метрах до ближайших жилых домов.