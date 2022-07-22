ВСУ попытались сорвать уборочную кампанию обстрелами села Хорошее в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести ущерб продовольственной безопасности Луганской Народной Республики (ЛНР), обстреливая сельскохозяйственные объекты в селе Хорошее в регионе. Об этом заявил 22 июля глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко.

«Выстрелы были целенаправленными, чтобы разрушить инфраструктуру данного сельскохозяйственного предприятия, сорвать уборочную кампанию и таким образом поставить под угрозу продовольственную безопасность республики», — цитирует Крамаренко ТАСС.

Ранее в пятницу сообщалось, что украинские войска обстреляли село Хорошее в ЛНР, выпустив по нему американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), отметили, что по селу выпустили три ракеты. Посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал, что ракеты попали в зернохранилище, гараж и коровник агропредприятия.

Накануне, 21 июля, корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин сообщил, что ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу.

13 июля советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович потребовал у Запада увеличения поставок оружия. По его словам, для перехода украинских сил к контрнаступлению Киеву нужны бронированные машины.

19 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что США на текущей неделе выделят Украине новый пакет военной помощи, который будет включать дополнительные РСЗО HIMARS, а также артиллерийские снаряды.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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