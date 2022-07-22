Завершено расследование дела о пропаже золота с фабрики в Якутии

В Якутии перед судом предстанут двое вахтовиков, которых обвиняют в хищении золота с фабрики на сумму, превышающую 5,3 млн рублей. Почти полгода они выносили драгоценный металл в своих варежках и сапогах.

Обвинительное заключение по делу в отношении жителей Республики Хакасия и Красноярского края утвердила прокуратура Олекминского района Якутии. Статья — «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», пишет ИА SakhaNews со ссылкой на прокуратуру.

Следователи установили, что обвиняемые, работая плавильщиками на золотоизвлекательной фабрике, вступили в преступный сговор и в период с января по май 2019 года похитили фрагменты золотосодержащего материала. Речь идет о фрагментах, которые падали на пол в процессе плавки. Всего таким образом им удалось похитить материал весом не менее 5 кг, в котором было около 2 кг химически чистого золота.

Затем вахтовики вынесли материал за пределы территории и использовали по собственному усмотрению. Ущерб, причиненный компании, оценивается в сумму, превышающую 5,3 млн рублей.

Во время следствия обвиняемые частично возместили ущерб — выплатили 2,3 млн рублей, уточняет ИА YakutiaMedia.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области сотрудниц Сбербанка заподозрили в инсценировке ограбления на 20 млн рублей.