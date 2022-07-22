Киев запросил у Европола доказательства продажи оружия на черном рынке

Правительство Украины ожидает доказательств от Европейского полицейского агентства (Европола), подтверждающих контрабанду оружия в европейские страны. Об этом 22 июля написал в Twitter секретарь Совета нацобороны и безопасности (СНБО) Алексей Данилов.

Данилов призвал официальных представителей Европола к предметному разговору. Киев ожидает факты по заявлениям о якобы случаях «торговли оружием и военными товарами» из Украины.

«Максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании», — подчеркнул глава СНБО.

21 июля представитель Европейского полицейского агентства Яп Оп Ген Оорт заявил, что ведомство отмечает признаки контрабанды оружия с Украины.

11 июля участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности рассказал, что, согласно оперативным данным, поставляемое на Украину оружие поступает контрабандистам и криминальным структурам для дальнейшей перепродажи на Запад на черном рынке.

До этого, 5 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

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