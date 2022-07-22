Россиянин пытался провезти в самолете церковный колокол. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает пресс-служба уральского таможенного управления.

В екатеринбургском аэропорту таможенники обнаружили в багаже авиапассажира малый церковный колокол. Мужчина собирался подарить его бизнес-партнеру из Узбекистана.

Колокол весом 4 кг мужчина приобрел на сайте частных объявлений.

Согласно заключению таможенного эксперта, колокол является предметом религиозных культов различных конфессий и его перемещение через госграницу попадет под ограничение.

6 июня выборгские таможенники предотвратили попытку вывоза в Евросоюз раритетной книги украинского писателя Тараса Шевченко «Кобзарь», изданной в 1884 году. Книгу нашли в багаже одного из пассажиров автобуса, следовавшего в Финляндию. Эксперты установили, что издание относится к культурным ценностям.