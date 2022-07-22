Дизайн-проекты двух парков утвердили в Орске

В городе Орск Оренбургской области утверждены дизайн-проекты парков Северный и Пищевик. Очередной этап реконструкции их ожидает в 2023 году, сообщает городская мэрия.

Согласно эскизам, в Северном появятся велосипедные и беговые дорожки, прогулочные тропинки. Территорию расчистят от старых зеленых насаждений и посадят новые деревья. Будет обустроена фотозона, технический проезд для транспорта, также увеличится парковка со стороны улицы Ялтинской.

В Пищевике на месте старого фонтана планируется возвести детскую площадку. Кроме того, в парке установят сцену для проведения праздничных мероприятий, качели, перголы. Также на территории обустроят площадку для выгула собак.

Как уточняет ИА «Урал56.Ру», в Пищевике продолжится обустройство беговых, прогулочных и велодорожек. Появятся новые опоры освещения, урны, скамейки, ограждение.

Парки Северный и Пищевик были отобраны по итогам народного голосования и сбору предложений по благоустройству общественных территорий, которые проходили в начале 2022 года. Сами работы пройдут в 2023-м.