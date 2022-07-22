Военкор «Известий» показал работу гаубиц «Гиацинт» по позициям ВСУ

Бойцы артиллерийского подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) поражают дальнобойными гаубицами «Гиацинт» позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Пески. Корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин показал, как работают гаубицы, стреляющие снарядами калибра 152 мм.

«Заряд при этом усилен за счет крупной гильзы. Швыряет она эти огромные снаряды на 33 км», — рассказал журналист.

Гаубицы «Гиацинт» — одни из самых дальнобойных, которые сейчас есть на вооружении у российской армии и союзных сил Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛДНР). Они бывают на гусеничном ходу и буксируемые вручную, поясняет Трушнин.

Как признался «Известиям» боец с позывным «Малой», при работе российские военные могут ощущать и чувство страха, однако когда им дают очередную команду, солдаты несмотря ни на что идут наносить повторные удары в ответ на обороняющиеся выстрелы противника, чтобы заставить его замолчать окончательно.

18 июля корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал кадры выполнения экипажами учебных заданий в ДНР в рамках учений танковых батальонов. Курс обучения проходит в ускоренном режиме. После двух недель учений скомплектованные экипажи выйдут на передовую.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской Народных Республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию жителей.

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