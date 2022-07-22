Реклама
Прямой эфир
Экономика
Набиуллина связала потолок цены на нефть из РФ и рост мировых цен
Мир
Минобороны отчиталось об уничтожении четырех установок HIMARS
Экономика
ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 8% годовых
Мир
На Китай обрушилась крупнейшая за 20 лет песчаная буря
Мир
ВСУ попытались сорвать уборочную кампанию обстрелами села Хорошее в ЛНР
Мир
Правительство Германии выкупит 30% акций оказавшейся на грани краха Uniper
Общество
Минздрав продлит нацпроцедуру регистрации медизделий до конца 2023 года
Мир
Киев запросил у Европола доказательства продажи оружия на черном рынке
Экономика
Набиуллина исключила необходимость системной капитализации банковской системы
Мир
Шойгу провел встречу с министром обороны Турции Акаром
Экономика
ЦБ в сентябре продлит ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физлицам
Сюжет:

Военкор «Известий» показал работу гаубиц «Гиацинт» по позициям ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бойцы артиллерийского подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) поражают дальнобойными гаубицами «Гиацинт» позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Пески. Корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин показал, как работают гаубицы, стреляющие снарядами калибра 152 мм.

«Заряд при этом усилен за счет крупной гильзы. Швыряет она эти огромные снаряды на 33 км», — рассказал журналист.

Приказы осуждаются: в ВФУ начались бунты из-за больших потерь
В Луцке отказалась ехать на фронт 100-я бригада украинской территориальной обороны

Гаубицы «Гиацинт» — одни из самых дальнобойных, которые сейчас есть на вооружении у российской армии и союзных сил Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛДНР). Они бывают на гусеничном ходу и буксируемые вручную, поясняет Трушнин.

Как признался «Известиям» боец с позывным «Малой», при работе российские военные могут ощущать и чувство страха, однако когда им дают очередную команду, солдаты несмотря ни на что идут наносить повторные удары в ответ на обороняющиеся выстрелы противника, чтобы заставить его замолчать окончательно.

18 июля корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал кадры выполнения экипажами учебных заданий в ДНР в рамках учений танковых батальонов. Курс обучения проходит в ускоренном режиме. После двух недель учений скомплектованные экипажи выйдут на передовую.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской Народных Республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию жителей.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022