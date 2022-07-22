Жена Байдена поблагодарила мужчину в ответ на оскорбления в адрес мужа

Джилл Байден, жена президента США Джон Байдена, ответила на претензии к своему мужу по поводу высоких цен на бензин. Об этом 20 июля сообщило The Gateway Pundit.

Во время визита в Нью-Хэйвен Байден вышла из машины, чтобы зайти в магазин с мороженым вместе с губернатором штата Коннектикут Недом Ламонтом. В этот момент их заметили прохожие, которые принялись критиковать работу главы государства.

«Ваш муж — худший президент, которого мы когда-либо имели. Вы должны нам деньги за бензин», — крикнули пешеходы в адрес первой леди.

В ответ Байден лишь сказала «Спасибо!» и помахала им рукой.

Джо Байден в настоящее время проходит лечение от коронавируса. О том, что президент США сдал положительный тест на COVID-19, стало известно 21 июля. Лечащий врач Кевин О'Коннор сказал, что из характерных симптомов у Байдена насморк, повышенная утомляемость и сухой кашель. По словам координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиша Джи, риск тяжелого течения болезни у Байдена крайне низок.

Согласно данным опроса The Harvard CAPS / Harris Poll, 11 июля рейтинг одобрения Байдена установил новый антирекорд, опустившись до 30%. Также 71% американцев заявил, что не хочет видеть его в качестве кандидата в президенты на выборах в 2024 году. При этом бывшего американского лидера Дональда Трампа поддерживают 26% граждан.

Как отметил 10 июля американский журналист Дуглас Мюррей, в последние шесть месяцев администрация Байдена пытается свалить все проблемы США на российского президента Владимира Путина, однако «американцы на это не покупаются». Он добавил, что именно Байден заблокировал нефтепровод из Канады, стремясь проводить как можно более «зеленую» политику. В результате этого вынужден «ездить по всему миру, умоляя других обеспечить его граждан нефтью».

Опросы общественного мнения, которые проводились в июне, показали, что многие американцы считают Байдена слишком старым. Как заметил обозреватель The New York Times Питер Бейкер, к концу второго срока в случае переизбрания президенту США будет 86 лет. По его мнению, возраст может стать помехой не только для принятия решений, но и для длительных поездок, предусмотренных предвыборной кампанией.

При этом 14 июня в администрации Байдена подтвердили его намерение баллотироваться на второй срок в 2024 году. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отвергла опасения журналистов о том, что возраст или здоровье Байдена могут стать проблемой для его участия в выборах.