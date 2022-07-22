В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности

Власти Брянской области продлили действие высокого уровня террористической опасности до 7 августа. Об этом пресс-служба правительства региона сообщает в пятницу, 22 июля.

«В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта... на территории Брянской области с 14:00 23 июля 2022 года установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — говорится в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что властями предпринимаются необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности личности, общества и государства, пишет «Москва 24».

Ранее, 14 июля, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об обстреле приграничного села Некислицы со стороны Украины.

Украинские беспилотники вошли в воздушное пространство региона 14 июля. Были обстреляны пограничный пост поселка Черноземный Городок и АЗС в селе Новые Юрковичи, передает RT.

Граничащий с Украиной регион неоднократно подвергался обстрелам. Так, 12 июля был нанесен минометный удар по поселку городского типа Белая Березка Трубчевского района. По территории было выпущено 18 снарядов. Среди гражданского населения жертв и пострадавших не было.

5 июля глава региона сообщал об атаке боевиков на село Зерново Суземского района Брянской области. Тогда было зафиксировано порядка 18 выстрелов.

29 июня в Брянской области был сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск.

Регион граничит с Сумской и Черниговской областями Украины. Богомаз в интервью «Известиям» рассказал, что на приграничной территории находится шесть муниципальных районов, которые прикрыты от нападений с воздуха и на земле, но тем не менее инциденты обстрелов продолжают происходить.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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