В правительстве получили письмо производителей спецтехники о помощи при госзакупках

Письмо производителей спецтехники о помощи при госзакупках поступило в аппарат правительства России, его направили в Минпромторг и Минэкономразвития. Об этом заявили «Известиям» в пресс-службе кабмина в пятницу, 22 июля.

«Письмо поступило в аппарат правительства Российской Федерации и было направлено для рассмотрения в установленном порядке в Минпромторг и Минэкономразвития России», — сказали в пресс-службе.

Ранее в этот же день стало известно, что российские производители дорожно-строительной техники попросили правительство повысить ценовой приоритет отечественных производителей 15 до 65% от цены товаров при закупках госкомпаний из-за укрепления рубля. Об этом сообщал РБК со ссылкой на письмо главы ассоциации «Спецавтопром» (объединяет производителей дорожно-строительного оборудования, колесной и самоходной техники) Дениса Кудрявцева к Юрию Борисову, на тот момент вице-премьеру, от 1 июля. Согласно плану, именно такие скидки должны будут предоставлять зарубежные поставщики при конкуренции с местными производителями во время госзакупок. Кудрявцев попросил поручить разработку соответствующих мер Минпромторгу и Минэкономразвития.

В Минэкономразвития сказали агентству, что получили поручение, но не уверены, что речь пойдет о 65%. В ведомстве считают, что столь существенное повышение требует дополнительного обоснования. В Минпромторге заявили, что предложения прорабатываются.

Накануне сообщалось, что производители сельхозтехники попросили власти России о дополнительном субсидировании отрасли. С 2013 года в стране действует постановление правительства №1432, по которому отечественные производители сельскохозяйственной техники получают субсидии в размере 10–15% от стоимости их продукции при условии, что она уже реализована аграриям с аналогичной скидкой. Деньги выплачивают только после продажи оборудования.

В 2021 году на реализацию программы было предусмотрено 10 млрд рублей. Это финансирование будет израсходовано в июле, говорится в письме ассоциации производителей спецтехники «Росспецмаш» премьер-министру Михаилу Мишустину. «Известия» ознакомились с документом. Для продолжения реализации программы нужноеще 6 млрд.

В правителство рассказали «Известиям», что письмо поступило в аппарат кабмина РФ и будет рассмотрено в установленном порядке. В Минпромторге сказали, что пока средства программы еще не полностью израсходованы.