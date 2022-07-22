Победные танцы: как выбирали «Мисс Москву-2022»

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Финальное шоу конкурса красоты и талантов прошло в стиле бурлеск
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
В российской столице завершился конкурс красоты и талантов «Мисс Москва-2022». Его победительницей стала 24-летняя уроженка Могилева Анна Янкова. Как проходили состязания – в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
В финал конкурса вышли 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Дарья Захаренкова вышла на сцену концертного зала «Известия Hall» с балетной зарисовкой
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Все номера в финале были поставлены на песни группы Reflex
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Вокалистка группы Ирина Нельсон исполнила два своих хита
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Шоу было поставлено в стиле бурлеск с соответствующими нарядами и танцевальными номерами
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Переводчица Анна Янкова, будущий медик Софья Раскина и спортсменка Алена Акимова демонстрируют свою красоту и таланты
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
В состав жюри вошли блогер Гусейн Гасанов, журналист Отар Кушанашвили, главный редактор журналов Modny Dom и World Beauty Беатрис Малахова, продюсер Вячеслав Тюрин, телеведущая Арина Данилова и директор конкурса Татьяна Андреева-Фальк
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Титул «Московская красавица» получила Инна Лепилина, обладательницей Гран-при стала Анна Янкова, «Красой Москвы» назвали Алену Акимову, а «Юной Мисс Москва» — 19-летнюю Софью Раскину
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Анна Янкова будет представлять столицу в конкурсе «Краса России», который пройдет в Сочи в октябре
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