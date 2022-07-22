Метеоролог спрогнозировала приход следующего циклона в Сочи

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в пятницу, 22 июля, рассказала «Известиям», как будет развиваться климатическая ситуация в Сочи.

Как отметила специалист, серия фронтов, которая настигла Сочи, будет смещаться в сторону и затронет Баку, Махачкалу и Анталью.

«Но климат будет улучшаться, пока тяжело сказать, когда. Дело в том, что, как только циклон отступит от Сочи, следующий его накроет почти без паузы. В этом году вообще в регионе очень неустойчивая погода и говорить о точных сроках пока просто невозможно», — рассказала Позднякова.

Также в пятницу пляжи Сочи вновь закрыли из-за шторма.

Ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщало, что в регионе в ближайшие три дня действует штормовое предупреждение. На самом курорте прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами и градом, а также шквалистым усилением ветра до 20–22 м/с. Есть опасность формирования смерчей.

В июне сообщалось, что в Сочи из-за выпадения интенсивных осадков в море потоком воды унесло два автомобиля. В них находились семь человек, одного удалось спасти, позже были обнаружены тела еще двоих. В поисках пропавших были задействованы более ста человек.

В том же месяце горожане и туристы стали свидетелями мощных смерчей, которые обрушились на Лазаревский микрорайон Сочи. На берег вышли сразу три смерча. Один из них разнес кафе на набережной. По данным экстренных служб, никто не пострадал.