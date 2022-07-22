МИД заявил о блокировке аккаунта посольства РФ за слова о лабораториях на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в пятницу, 22 июля, прокомментировала в своем Telegram-канале блокировку аккаунта посольства РФ в Берлине в Twitter из-за цитаты главы диппредставительства Сергея Лаврова.

Дипмиссия опубликовала фразу главы МИД о преступной деятельности биолабораторий на Украине.

«Запретная цитата звучит так: «Находки», обнаруженные силами СВО в военно-биологических лабораториях на освобожденных территориях Донбасса и в прилегающих районах, однозначно указывают на прямые нарушения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)», — написала дипломат.

Она пояснила, что из-за этого посольство минимум неделю не сможет публиковать информацию.

«У статуи «Свободы» в Нью-Йорке «факел задуло, видимо», — добавила Захарова.

В начале марта в Минобороны России рассказали о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. По данным ведомства, американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы.

Также, по словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, американцы проводили на территории Украины исследования в том числе вирусов Эбола и оспы.

18 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова указала, что заявления о работе биолабораторий на Украине во благо украинского народа не соответствуют действительности, эти учреждения несут опасность всему миру.