В Барнауле более 700 человек эвакуировали из горящего торгового центра
Из горящего торгового центра «Бум» в Барнауле эвакуировали 720 человек. Среди них было 100 детей, сообщила 22 июля пресс-служба ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.
Администрация ТЦ вывела людей из опасной зоны.
«На момент прибытия первых подразделений было слабое задымление на втором этаже. Очаг обнаружен и локализован на площади порядка 5 кв. м», — написало ведомство в соцсети «Вконтакте».
В результате возгорания никто не пострадал.
Накануне в Хабаровске произошел крупный пожар в торговом павильоне рынка. Перед прибытием спасателей здание было обесточено. В тушении огня принимали участие 13 единиц техники и более 50 человек.