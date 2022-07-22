В Барнауле более 700 человек эвакуировали из горящего торгового центра

Из горящего торгового центра «Бум» в Барнауле эвакуировали 720 человек. Среди них было 100 детей, сообщила 22 июля пресс-служба ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Администрация ТЦ вывела людей из опасной зоны.

«На момент прибытия первых подразделений было слабое задымление на втором этаже. Очаг обнаружен и локализован на площади порядка 5 кв. м», — написало ведомство в соцсети «Вконтакте».

В результате возгорания никто не пострадал.

Накануне в Хабаровске произошел крупный пожар в торговом павильоне рынка. Перед прибытием спасателей здание было обесточено. В тушении огня принимали участие 13 единиц техники и более 50 человек.