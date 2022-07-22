Еще пять камер фиксации нарушений ПДД запустили в Ростовской области
На дорогах Ростовской области запустили в работу еще пять камер фиксации нарушений правил дорожного движения «Скат» и «Кордон». Об этом сообщает региональное правительство.
Четыре новые камеры установлены на трассе М-4 «Дон» на отрезке между 937-м и 1032-м км. Ограничения скорости на данном участке варьируются от 70 до 100 км/ч.
Пятый комплекс «Кордон» смонтирован на улице Дзержинского в поселке Зимовники. Камера будет отслеживать превышение скорости в 40 км/ч.
Как уточняет RostovGazeta, сведения об установленных комплексах уже добавлены в СПО «Паутина». В будущем это позволит искать угнанные автомобили и водителей, покинувших место ДТП.
За первое полугодие 2022-го автомобилисты Нижегородской области получили более 1 млн постановлений о нарушениях на общую сумму свыше 600 млн рублей. Штрафы оплатили 80% нарушителей.