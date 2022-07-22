СК начал проверку по факту падения ребенка в яму с кипятком в Дзержинске
В Нижегородской области организована проверка по факту падения ребенка в яму с кипятком. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
Инцидент произошел на улице Октябрьская, 25А в Дзержинске. По данным СК, 11-летний мальчик играл с друзьями, когда случился прорыв водопровода и под ногами у детей образовалась яма с кипятком.
Школьника успели подхватить товарищи, в горячую воду попала только нога мальчика. Пострадавшего оперативно транспортировали в больницу скорой медпомощи, пишет ИА «НьюсНН».
По факту случившегося Следственный комитет организовал проверку, все обстоятельства устанавливаются. Свою проверку также начала прокуратура.
По данным агентства, представители компании, в ведении которой находятся сети горячего водоснабжения, связались с родителями ребенка в тот же день и пообещали оказать необходимую помощь.