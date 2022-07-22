В Швеции отменили мастер-класс российской фигуристки Трусовой

Федерация фигурного катания Швеции отменила мастер-класс российской спортсменки Александры Трусовой, который был запланирован в Стокгольме на 27 и 28 августа. Об этом сообщается на форуме Golden Skate.

Согласно заявлению организаторов, федерация настоятельно рекомендовала им не проводить мероприятие с участием фигуристки, несмотря на 80% проданных билетов, сообщается на сайте kp.ru.

Федерация фигурного катания Швеции объявила на официальном сайте, что любое сотрудничество со спортсменами из России и Белоруссии противоречит ценностям организации и наносит репутационный ущерб всему шведскому фигурному катанию, передает телеканал «360».

Трусова является серебряным призером Олимпиады в Пекине 2022 года. Также в ее активе — бронзовые медали чемпионата мира – 2021 и чемпионатов Европы 2020 и 2022 годов. 17-летняя спортсменка известна исполнением четверных прыжков — самых сложных элементов в фигурном катании.

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) поднял минимальный возраст для выступления фигуристок на международных соревнованиях. В сезоне-2023/24 он составит 16 лет, а начиная с сезона-2024/25 поднимется до 17 лет.