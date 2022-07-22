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В Венгрии отказались делиться газом со всей Европой

Эксперт Штир: Венгрия не намерена делиться своими энергоресурсами с другими странами ЕС
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Фото: Global Look press/Attila Volgyi
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Венгрия не будет делиться энергоресурсами с другими европейскими странами, которые спровоцировали энергетический кризис, внеся российские энергоносители в санкционный список. Такое заявление в пятницу, 22 июля, сделал член Валдайского клуба, венгерский журналист, главный редактор Moszkvater.com Габор Штир.

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Журналист отметил, что во время обсуждения эмбарго на российскую нефть, Венгрия предупредила о том, что это «тупик». Однако, как он добавил, венгерские власти стали упрекать, что они разрушают солидарность, единство Евросоюза.

«Они решили по-другому (проявить) солидарность — разделить ресурсы, но Венгрия однозначно не хочет и не собирается делиться с теми странами, которые спровоцировали этот кризис. Это несправедливо, мягко говоря», — сказал Габор Штир в беседе с «РИА Новости».

Он также напомнил слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Так, по мнению Орбана, сначала он думал, что Евросоюз просто выстрелил себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие, и поэтому она сейчас везде задыхается.

Кроме того, венгерский журналист добавил, что в период обсуждения эмбарго на российскую нефть некоторые члены Евросоюза «не хотели солидаризироваться с теми странами, у которых нет выхода к морю».

20 июля Еврокомиссия (ЕК) предложила странам ЕС поставить цель сокращения спроса на газ на 15% на период с августа по апрель.

19 июля представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что при подготовке к зиме рассматриваются все сценарии поставок газа в Европу по газопроводу «Северный поток», включая худший сценарий — вероятность того, что экспорт из РФ будет остановлен.

27 июня сообщалось, что Совет Евросоюза принял постановление об обязательном заполнении газохранилищ минимум на 80% к зимнему сезону 2022 года и обязанности делиться газом.

В сообщении отмечалось, что мощности по хранению газа и ситуации в разных странах сильно различаются, государства-члены смогут частично выполнить задачу по хранению, подсчитав запасы сжиженного природного газа (СПГ) или альтернативных видов топлива. Некоторые государства-члены не имеют на своей территории газохранилищ, поэтому регламент предусматривает, что они должны хранить 15% своего годового внутреннего потребления газа в хранилищах, расположенных в других странах ЕС.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты, а также грозит экологическими проблемами. Как отметил 17 мая Владимир Путин, европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов.

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