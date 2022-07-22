Москва-Сити стала площадкой фестиваля «Московские сезоны»

Впервые пешеходная зона у Москвы-Сити стала площадкой фестиваля «Московские сезоны». Среди самых популярных цветочных арт-объектов стали мотоцикл и автомобиль «Волга» ГАЗ-24, сообщил 22 июля Telegram-канал дептранса правительства Москвы.

По задумке организаторов проекта, цветочные арт-объекты посвятили истории Москвы. Большинство посетивших площадку у Москва-Сити отметили цветочные инсталляции для которых были выбраны мотоцикл и советский автомобиль «Волга» ГАЗ-24, под капотом которого было буйство цветов.

«В этом году городской фестиваль «Цветочный джем» впервые украсил эти пространства. Спасибо коллегам из департамента торговли и услуг за необычное оформление — пешеходные зоны Москвы-Сити стали еще красивее», — подчеркнул руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

20 июля в ГИБДД Москвы назвала самые частые причины ДТП в столице. Наибольшее количество дорожных аварий в Москве произошло из-за несоблюдения безопасной дистанции, а также несоответствия скорости дорожным условиям.