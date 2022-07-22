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ФСБ задержала в Крыму петербуржца, планировавшего совершать диверсии против ВС России

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Крыму жителя Санкт-Петербурга, планировавшего вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и совершить диверсии против против российской армии и мирного населения. Об этом сообщила в пятницу, 22 июля, официальный представитель управления ФСБ по Крыму и Севастополю Елена Варламова.

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Отмечается, что речь идет о 35-летнем мужчине.

По словам Варламовой, петербуржец уволился с работы, а также купил камуфляж и средства первой помощи. Также мужчина прошел ускоренный курс медицинской, тактической и огневой подготовки, отметила она в беседе с порталом «Крыминформ».

Подозреваемый поддерживал связь с украинскими войсками.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 3. ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ («Покушение на участие в незаконном вооруженном формировании»). Максимальное наказание по ней составляет 15 лет.

18 июля ФСБ сообщила о выявлении в Ростовской области завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) гражданина республики, прибывшего в регион для сбора сведений о передвижении военной техники России. В ведомстве отметили, что он не успел выполнить задание украинских спецслужб.

Гражданину Украины объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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