Безопасности спасенной в Диксоне медведицы ничего не угрожает

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что спасенной в Диксоне медведице ничего не угрожает. Об этом она рассказала 22 июля в эфире телеканала «Россия 24».

«Медведица освобождена, и проведены даже медицинские манипуляции, капельница поставлена, обработан язык. Такие раны совместимы с жизнью, и врачи говорят о том, что жизни зверя ничего не угрожает. Тем более мы оставили два мешка с рыбой, чтобы ослабленный зверь, ослабленная медведица могла себя прокормить, не охотясь в первые дни», — рассказала она.

Ранее в этот день сообщилось, что медведица, спасенная в поселке Диксон на севере Красноярского края, вывезена в естественную среду обитания с запасом рыбы. Уточняется, что медведицу прозвали Монеточкой.

Накануне спасатели во главе с главным ветеринарным врачом Московского зоопарка Дмитрием Егоровым прибыли из Норильска в Диксон на вертолете. Из-за непогоды вылет в поселок был задержан на несколько часов.

О попавшей в ловушку медведице впервые узнали 20 июля, когда жители поселка Диксон рассказали, что к ним пришел белый медведь, в пасти которого застряла банка из-под сгущенки. Момент запечатлели на видео: один из мужчин подозвал дикого зверя и попробовал ему помочь, однако достать жестянку не получилось.