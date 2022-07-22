Большой театр начнет сезон без главного дирижера

В новом сезоне в Государственном академическом Большом театре России запланировано сотрудничество с рядом приглашенных специалистов, нового главного дирижера пока не нашли. Об этом генеральный директор театра Владимир Урин сообщил в пятницу, 22 июля.

В начале марта российский дирижер Туган Сохиев объявил об уходе с поста музыкального руководителя и главного дирижера Большого театра.

Урин назвал дирижеров, с которыми Большой театр будет сотрудничать в следующем сезоне, это те, с кем театр заключил контракты на участие в новых спектаклях и прокате текущего репертуара.

«Это Артем Лопашин, Станислав Кочановский, Константин Чудовский, Дмитрий Матвиенко, это громадный список людей, которые будут определять музыкальную составляющую театра, после, естественно, мы будем размышлять о том, кто возьмет музыкальное руководство», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Он уточнил, что пока эти обязанности осуществляет сам, также в театре «есть достаточно серьезный корпус штатных дирижеров».

Туган Сохиев покинул пост главного дирижера Большого театра, а также отказался от должности музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы 6 марта.

В Большом театре от комментариев отказались.