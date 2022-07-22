Автомобиль с людьми упал в ущелье в Дагестане
Автомобиль упал в ущелье в Дагестане. По информации «Известий», внутри были четыре человека, они погибли. Инцидент произошел в селе Хунзах.
Во время происшествия было туманно. Водитель не заметил обрыв на повороте и допустил съезд. Машина провалилась в Цолотлинский каньон примерно на 70–100 м.
По предварительной информации, погибли двое взрослых и двое детей. Спасатели достают тела. Их личности в настоящее время не установлены.
В начале июля в Дагестане вблизи села Куруш машина с туристами упала в ущелье. Как рассказали в министерстве здравоохранения республики, в машине находилось шесть человек, пять из которых смогли выбраться самостоятельно, но одному потребовалась помощь. Мужчина, которого зажало, получил серьезные травмы, остальные отделались ушибами и переломами.