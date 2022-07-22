В Москве задержали группу мошенников за аферы с наличными на 4,5 млрд рублей
В Москве задержали группу мошенников, занимающуюся незаконным обналичиванием денег. Об этом в пятницу, 22 июля, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Для этого злоумышленники использовали расчетные счета 25 подконтрольных фирм-однодневок, которые в качестве основного вида деятельности заявляли строительные работы.
«Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2% и более. Низкая ставка вознаграждения привлекала значительное количество заказчиков», — приводит ее слова портал «МВД Медиа».
За полтора года работы оборот криминального бизнеса составил 4,5 млрд рублей, а полученный его участниками доход превысил 90 млн рублей.
В домах подозреваемых прошли обыски, злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, возбуждено уголовное дело.
20 июля директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях рассказал, что мошенники начали активно предлагать новую псевдоуслугу — полную зачистку кредитной истории. Они обещают, что долговое обнуление повысит шансы на получение новых заимствований, затем требуют оплату, после чего исчезают.