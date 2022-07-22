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ЦБ снизил ключевую ставку с 9,5% до 8%

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Банк России понизил ключевую ставку до 8% годовых. Об этом регулятор сообщил 22 июля на своем официальном сайте.

Ставка была снижена сразу на 150 базисных пунктов, с 9,5%. Таким образом, ЦБ вернул ставку на уровень середины 2017 года. Это стало седьмым снижением с начала 2022 года. В феврале из-за начавшегося кризиса ЦБ повысил ставку с 9,5 до 20%, но затем начал постепенно снижать.

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«Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса», — прокомментировали решение в Центробанке.

Регулятор также отметил, что инфляционные ожидания населения снизились до уровня весны 2021 года, а снижение деловой активности происходит медленнее, чем прогнозировалось в июне. При этом в ЦБ назвали сложными внешние условия для экономики России, что по-прежнему ограничивает экономическую деятельность.

По прогнозу Центробанка, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 12,0–15,0% в 2022 году, до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 сентября 2022 года.

Управляющий партнер ГК ARAVANA Сергей Усков отметил, что в результате снижения Банком России ключевой ставки сразу на 1,5 п.п., до 8% годовых, кредитные продукты станут более доступны. Это, по его словам, хороший сигнал для экономики. Рынок акций, вероятно, оставит решение ЦБ без внимания, на нем важны иные аспекты. Рынок облигаций отыграет понижение ставки активным повышением, уточнил Усков.

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