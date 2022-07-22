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ВС России уничтожили до 300 военных в пункте дислокации «Черной сотни» в Краматорске

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Военнослужащие Вооруженных сил России (ВС РФ) при помощи оружия наземного базирования уничтожили пункт временной дислокации националистического формирования «Черная сотня» в Краматорске. Он был развернут в здании школы города, сообщил 22 июля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Ликвидировано до 300 националистов и свыше 40 единиц специальной техники», — уточнил он.

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Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 12 украинских беспилотников в Харьковской области и Донецкой Народной Республики.

«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30», — добавил Конашенков.

Также за сутки ВС РФ поразили шесть пунктов управления и пять складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами.

Накануне военный корреспондент «Известий» Александр Морозов показал кадры уничтожения группировкой «Отважные» американской гаубицы М777. Военные совершили марш на огневые позиции и после получения информации о координатах нанесли ракетный удар по позициям и полевому складу Вооруженных сил Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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