ФСБ задержала в Крыму петербуржца, планировавшего совершать диверсии против ВС России

Спецслужбы России задержали жителя Санкт-Петербурга, который планировал незаконно пересечь государственную границу в районе Крыма и поехать на Украину чтобы вступить там в вооруженное формирование. Об этом 22 июля сообщила официальный представитель управления ФСБ по Крыму и Севастополю Елена Варламова.

Отмечается, что, для того чтобы отправиться на территорию Украины и примкнуть к ВСУ, петербуржец уволился с работы, а также купил камуфляж и средства первой помощи. Кроме того, есть информация, что он прошел ускоренный курс медицинской, тактической и огневой подготовки.

«Мужчина поддерживал связь с боевиками нацбатов и планировал присоединиться к ним для участия в противоправных акциях, в том числе диверсионно-террористической деятельности против российской армии и мирных граждан», — рассказала Варламова порталу «Крыминформ».

Следствие возбудило против петербуржца уголовное дело по ч. 3. ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ («Покушение на участие в незаконном вооруженном формировании»). Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет.

20 июля появилась информация о задержании российскими силовиками агента украинских спецслужб Владислава Руденко, который занимался продажей координат блокпостов Вооруженных сил России в Херсоне. Отмечается, что задержанный 2002 года рождения был завербован спецслужбами Украины в Херсоне в конце февраля и занимался сбором информации о блокпостах войск РФ за деньги.

Задержанный также рассказал, что ему переводили деньги на покупку пистолета для самообороны и предлагали уехать в Польшу в случае возникновения опасности. По словам задержанного, оружие он так и не приобрел, а денежные средства прогулял.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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