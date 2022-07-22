Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме предложили давать россиянам выходной в день рождения
Мир
Минобороны отчиталось об уничтожении четырех установок HIMARS
Экономика
ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 8% годовых
Мир
На Китай обрушилась крупнейшая за 20 лет песчаная буря
Мир
Шойгу прибыл в Стамбул на подписание документов по зерну
Общество
Путин поручил разработать допмеры для поддержки семей с детьми
Мир
Визит Байдена на Ближний Восток назвали дипломатическим провалом США
Мир
Порт Роттердама прекратил контейнерные перевозки в Россию и из нее
Экономика
ЦБ исключил вероятность запрета хождения доллара в России
Мир
ВОЗ сообщила о гибели более 1,7 тыс. человек в Испании и Португалии из-за жары
Мир
Песков рассказал о последствиях для признанных недружественными РФ стран

ФСБ задержала в Крыму петербуржца, планировавшего совершать диверсии против ВС России

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спецслужбы России задержали жителя Санкт-Петербурга, который планировал незаконно пересечь государственную границу в районе Крыма и поехать на Украину чтобы вступить там в вооруженное формирование. Об этом 22 июля сообщила официальный представитель управления ФСБ по Крыму и Севастополю Елена Варламова.

Вред сумасшедшего: кем СБУ пополняет диверсионное подполье в России
Неонацисты пытаются подружиться с исламскими радикалами ради терактов

Отмечается, что, для того чтобы отправиться на территорию Украины и примкнуть к ВСУ, петербуржец уволился с работы, а также купил камуфляж и средства первой помощи. Кроме того, есть информация, что он прошел ускоренный курс медицинской, тактической и огневой подготовки.

«Мужчина поддерживал связь с боевиками нацбатов и планировал присоединиться к ним для участия в противоправных акциях, в том числе диверсионно-террористической деятельности против российской армии и мирных граждан», — рассказала Варламова порталу «Крыминформ».

Следствие возбудило против петербуржца уголовное дело по ч. 3. ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ («Покушение на участие в незаконном вооруженном формировании»). Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет.

20 июля появилась информация о задержании российскими силовиками агента украинских спецслужб Владислава Руденко, который занимался продажей координат блокпостов Вооруженных сил России в Херсоне. Отмечается, что задержанный 2002 года рождения был завербован спецслужбами Украины в Херсоне в конце февраля и занимался сбором информации о блокпостах войск РФ за деньги.

Задержанный также рассказал, что ему переводили деньги на покупку пистолета для самообороны и предлагали уехать в Польшу в случае возникновения опасности. По словам задержанного, оружие он так и не приобрел, а денежные средства прогулял.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022