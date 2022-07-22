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Житель Луганска получил 12 лет тюрьмы за госизмену

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) в пятницу, 22 июля, приговорил жителя Луганска к 12 годам лишения свободы по ст. 335 УК ЛНР («Государственная измена»), передает генеральная прокуратура региона.

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По данным следствия, в 2017 году, будучи бывшим сотрудником одного из правоохранительных ведомств ЛНР, подсудимый был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и передал ей сведения о сослуживцах, системе охраны и организации пропускного режима.

«В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Приговором Верховного суда ЛНР подсудимый признан виновным», — говорится в сообщении.

Приговор Верховного суда ЛНР вступил в силу.

6 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий.

Так, он вносит в ст. 275 УК РФ уточнение в целях отнесения к государственной измене действий, связанных с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против РФ. Обвиняемому в подобном случае грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

Закон подписал президент России Владимир Путин.

4 июля управлением Федеральной службы безопасности по Москве и Московской области был вычислен россиянин, переводивший средства фонду «Вернись живым», зарегистрированному на территории Украины. Его отпустили с предостережением.

Отмечается, что деятельность организации направлена против безопасности России. Это создает «условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Госизмена».

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