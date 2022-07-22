Прокурор попросил 14 лет колонии для устроившего взрыв у гимназии в Серпухове
Прокурор попросил 14 лет колонии для устроившего взрыв у гимназии в Серпухове Владислава Струженкова. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили «Известиям» в Серпуховском городском суде.
«В ходе прений сторон представитель гособвинения попросил назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — заявили в суде.
Оглашение приговора назначено на 25 июля.
5 июля Струженков полностью признал свою вину. Также отцом обвиняемого был возмещен ущерб гимназии на сумму 106 тыс. рублей.
По данным следствия, Струженков имел умысел на убийство двух и более лиц из-за влияния видеозаписей нападения на различные образовательные учреждения.
Инцидент произошел 13 декабря 2021 года, когда 18-летний молодой человек устроил взрыв у дверей православной гимназии на территории женского монастыря. В результате пострадали 12 человек. Большая часть из них отказалась от госпитализации, в больнице находились двое — сам злоумышленник и 15-летний мальчик. Тогда сообщалось, что причиной подрыва самодельного взрывного устройства стал конфликт бывшего воспитанника с гимназией при монастыре.
13 января глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что устроивший взрыв в православной гимназии Струженков находился под влиянием деструктивных течений из-за рубежа.