Названы полезные для мозга продукты

Черника, шпинат и рыба могут снизить риск развития болезни Альцгеймера, заявила в пятницу, 22 июля, заведующая отделением неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН Ирина Милюхина во время пресс-конференции в МИЦ «Известия» на тему «Последствия ковида и стресс: как сохранить работоспособность мозга?».

По ее словам, существуют продукты, которые способны помочь тем, у кого уже обнаружены болезни мозга, или тем, у кого существует риск болезни Альцгеймера. К таким «суперфудам», например, относится черника.

«Нужно употреблять индейку, рыбу, шпинат, немного орехов в день. Например, 3–5 орешков. Оливковое масло также полезно» — отметила врач.

При этом лучше ограничить потребление сладкого, сортов жирного мяса (например, красного). Людям после 50–60 лет также лучше ограничить потребление алкоголя или вовсе отказаться от него полностью.

Научный руководитель Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Павел Балабан, в свою очередь, отметил, что для правильной работы мозга нужно просто разнообразное полноценное питание, которое включает в себя овощи, белки, углеводы и жиры.



21 июля онколог, нутрициолог, эксперт компании Solgar Елена Кочнева рассказала, что для формирования и обновления фосфолипидов клеточных мембран и органелл клеток постоянно требуется восполнение незаменимых полиненасыщенных омега-3 жирных кислот, а также лецитина.

14 июня кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова назвала продукты и напитки, полезные для работы мозга. Она посоветовала употреблять больше продуктов, богатых омега-3 и омега-6. Также рекомендуется включить в рацион питания больше фруктов, овощей и ягод.