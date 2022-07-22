Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме предложили давать россиянам выходной в день рождения
Мир
Минобороны отчиталось об уничтожении четырех установок HIMARS
Экономика
ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 8% годовых
Мир
На Китай обрушилась крупнейшая за 20 лет песчаная буря
Мир
Шойгу прибыл в Стамбул на подписание документов по зерну
Общество
Путин поручил разработать допмеры для поддержки семей с детьми
Мир
Визит Байдена на Ближний Восток назвали дипломатическим провалом США
Мир
Порт Роттердама прекратил контейнерные перевозки в Россию и из нее
Экономика
ЦБ исключил вероятность запрета хождения доллара в России
Мир
ВОЗ сообщила о гибели более 1,7 тыс. человек в Испании и Португалии из-за жары
Мир
Песков рассказал о последствиях для признанных недружественными РФ стран

Названы полезные для мозга продукты

Невролог Милюхина: черника, шпинат и рыба уменьшают риск развития болезни Альцгеймера
0
Фото: Global Look Press/digifoodstock.com
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Черника, шпинат и рыба могут снизить риск развития болезни Альцгеймера, заявила в пятницу, 22 июля, заведующая отделением неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН Ирина Милюхина во время пресс-конференции в МИЦ «Известия» на тему «Последствия ковида и стресс: как сохранить работоспособность мозга?».

Карточный толк: как интеллектуальные игры омолаживают мозг
Ученые рассказали, почему умные люди живут дольше

По ее словам, существуют продукты, которые способны помочь тем, у кого уже обнаружены болезни мозга, или тем, у кого существует риск болезни Альцгеймера. К таким «суперфудам», например, относится черника.

«Нужно употреблять индейку, рыбу, шпинат, немного орехов в день. Например, 3–5 орешков. Оливковое масло также полезно» — отметила врач.

При этом лучше ограничить потребление сладкого, сортов жирного мяса (например, красного). Людям после 50–60 лет также лучше ограничить потребление алкоголя или вовсе отказаться от него полностью.

Научный руководитель Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Павел Балабан, в свою очередь, отметил, что для правильной работы мозга нужно просто разнообразное полноценное питание, которое включает в себя овощи, белки, углеводы и жиры.

21 июля онколог, нутрициолог, эксперт компании Solgar Елена Кочнева рассказала, что для формирования и обновления фосфолипидов клеточных мембран и органелл клеток постоянно требуется восполнение незаменимых полиненасыщенных омега-3 жирных кислот, а также лецитина.

14 июня кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова назвала продукты и напитки, полезные для работы мозга. Она посоветовала употреблять больше продуктов, богатых омега-3 и омега-6. Также рекомендуется включить в рацион питания больше фруктов, овощей и ягод.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022