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В Госдуме ответили на идею депутата рады воровать российский транзитный газ

Депутат Белик об идее Разумкова по газу: воровство на госуровне в духе политики нынешнего киевского режима
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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
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Заниматься воровством на государственном уровне в духе политики нынешнего киевского режима. Об этом в пятницу, 22 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя предложение депутата Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова забирать часть российского газа, который транзитом идет на Запад.

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«Заниматься воровством на государственном уровне — это в духе политики нынешнего киевского режима. Пока страна катится в пропасть, представители украинской власти ищут, на чем еще можно нагреть руки и что еще можно положить в свой карман. Украинские политики зарабатывают на всем – от продажи поставляемого западного вооружения и гуманитарной помощи до преступлений против мирного населения», — указал он.

Как подчеркнул депутат, понятие «нарушение прав российской стороны», которым депутат Разумков стремится украсить свою идею о неприкрытом воровстве, скажется, прежде всего, на Европе, столкнувшейся с энергетическим кризисом. Международные партнеры Украины, обязательствами перед которыми «щеголяет» депутат рады, не скажут ему за это спасибо, добавил Белик.

«Его амбициозная идея, которой могут поаплодировать разве что его приспешники и отдельные русофобы, так и останется в газетной колонке пропагандистского украинского издания», — заключил парламентарий.

20 июля депутат и экс-спикер рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Разумков заявил, что Украине следует забирать часть российского газа, который следует по транзитным трубопроводам на Запад.

По его словам, для Киева сложилась парадоксальная ситуация, при которой украинская сторона не пополняет собственные хранилища необходимым количеством топлива, тогда как «ежедневно прокачиваются миллионы кубометров российского газа».

Для того чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны, правительство Украины и «Нафтогаз» должны выработать стратегический план развития отрасли.

Ранее в тот же день стало известно, что «Нафтогаз Украины» просит у украинского правительства субсидию в 150 млрд гривен (около $5 млрд) на закупку газа для отопительного сезона. В компании отмечали, что для решения вопроса по закупке газа необходимо прямое бюджетное финансирование.

Киев отказался напрямую закупать российский газ с 2015 года, начав поставлять его реверсом из Европы.

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