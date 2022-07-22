Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме предложили давать россиянам выходной в день рождения
Мир
Минобороны отчиталось об уничтожении четырех установок HIMARS
Экономика
ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 8% годовых
Мир
В Кремле ответили на сообщения о задержке турбины для «Северного потока»
Мир
Шойгу прибыл в Стамбул на подписание документов по зерну
Общество
Путин поручил разработать допмеры для поддержки семей с детьми
Мир
Визит Байдена на Ближний Восток назвали дипломатическим провалом США
Мир
Порт Роттердама прекратил контейнерные перевозки в Россию и из нее
Мир
Экс-продюсер группы «Грибы» бежал в Россию из-за угроз украинцев
Мир
В Германии назвали три ошибки Запада в отношении России
Политика
Правительство расширило список недружественных РФ стран
Сюжет:

Зернохранилище попало под удар американских ракет РСЗО HIMARS в ЛНР

0
Фото: Commons.wikimedia.org/DVIDSHUB
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зернохранилище в поселке Хорошее в Луганской Народной Республике (ЛНР) попало под удар американских ракет (РСЗО) Himars. Такое заявление в пятницу, 22 июля, сделал посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Невольные хлеба: чего ждать от переговоров по зерну между РФ и Украиной
Анкара надеется, что после этого возобновится диалог о мирном урегулировании

«[Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня] СЦКК ЛНР подтвердили, что удар был нанесен 6-ю ракетами РСЗО HIMERS», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, ракеты попали в зернохранилище, гараж, коровник агропредприятия.

Также он выразил уверенность в том, что это именно те цели, на которые рассчитывали американцы, давая Киеву это высокоточное оружие.

Ранее в этот день сообщалось об обстрелах села Хорошее украинскими войсками.

Они выпустили по селу американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Обстрелы были зафиксированы в 3.00. Отмечается, что по селу выпустили три ракеты.

Накануне, 21 июля, корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из РСЗО HIMARS по Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу.

Также в пятницу глава российского МИДа Сергей Лавров заявил об опасности накачивания Украины западным оружием.

США на этой неделе планируют выделить Украине очередной пакет военной помощи, в который войдут дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS.

14 июля Украина потребовала у США ракеты большей дальности для HIMARS.

Днем ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович потребовал у Запада увеличения поставок оружия. По его словам, для перехода украинских сил к контрнаступлению Киеву нужны бронированные машины.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022