Зернохранилище попало под удар американских ракет РСЗО HIMARS в ЛНР

Зернохранилище в поселке Хорошее в Луганской Народной Республике (ЛНР) попало под удар американских ракет (РСЗО) Himars. Такое заявление в пятницу, 22 июля, сделал посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«[Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня] СЦКК ЛНР подтвердили, что удар был нанесен 6-ю ракетами РСЗО HIMERS», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, ракеты попали в зернохранилище, гараж, коровник агропредприятия.

Также он выразил уверенность в том, что это именно те цели, на которые рассчитывали американцы, давая Киеву это высокоточное оружие.

Ранее в этот день сообщалось об обстрелах села Хорошее украинскими войсками.

Они выпустили по селу американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Обстрелы были зафиксированы в 3.00. Отмечается, что по селу выпустили три ракеты.

Накануне, 21 июля, корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из РСЗО HIMARS по Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу.

Также в пятницу глава российского МИДа Сергей Лавров заявил об опасности накачивания Украины западным оружием.

США на этой неделе планируют выделить Украине очередной пакет военной помощи, в который войдут дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS.

14 июля Украина потребовала у США ракеты большей дальности для HIMARS.

Днем ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович потребовал у Запада увеличения поставок оружия. По его словам, для перехода украинских сил к контрнаступлению Киеву нужны бронированные машины.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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